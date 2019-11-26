جريئة ولافتة.. 10 صور تكشف عن إطلالات علا غانم فى عيد ميلادها

يصادف اليوم، الثلاثاء 26 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة علا غانم، حيث أكملت عامها الـ 47، ولكنها ما زالت تحافظ على رشاقتها وجمالها ونضارة بشرتها التى تمنحها عمرا أصغر مما هى عليه.



علا غانم من النجمات اللاتى يخطفن الأنظار بأناقتهن بمجرد الظهور فى الأعمال الفنية أو فى المناسبات العامة والخاصة.



وتتمتع الفنانة علا غانم بذوق رفيع، كما تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتقوم باختيار قطع الملابس التى تبرز جمالها ورشاقتها.



كما تفضل علا غانم أن تظهر بين الحين والآخر بلوك وتسريحة جديدة تميزها وتمنحها مظهرا جذابا، فهى تعتمد فى كل فترة على صيحات الموضة سواء فى تسريحات الشعر أو صيحات المكياج.