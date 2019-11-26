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أخبار العالم

المرصد السوري: غارات مجهولة تستهدف مواقع تركية بشمال حلب

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:36 ص
غارات جوية على حلب
غارات جوية على حلب
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أ ش أ
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارت في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا بشمال حلب، نتيجة غارات من طائرات حربية مجهولة حلقت في أجواء المنطقة.

وأكد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث)، سماع دوي 6 انفجارات في مناطق متفرقة، لافتا إلى أن الغارات استهدفت منطقة الحراقات بالقرب من قرية ترحين، وقرية البرج وجنوب مدينة جرابلس.

وأضاف أن هناك معلومات مؤكدة حول إصابة عدد من المواطنين في قرية ترحين، واحتراق عدة خزانات مخصصة لنقل المحروقات.
من جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات استطلاع تركية حلقت في سماء مدينة "مارع"، وسط أنباء عن احتمالات تنفيذ عملية إنزال جديدة، شبيهة بعملية إنزال سابقة نفذتها قوات التحالف الدولي استهدف رأس تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وكان المرصد قد أكد في وقت سابق، وقوع انفجارات عدة نفذتها طائرات مجهولة لم تعرف حتى اليوم، استهدفت المحيط الغربي لبلدة "كفرة" بالقرب من مدينة أعزاز شمال حلب.
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