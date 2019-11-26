رئيس محكمة استئناف الإسكندرية يستقبل رئيس محكمة الشعب الصينية

استقبل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار نابليون حبيب، بمقر المحكمة اليوم /الثلاثاء/، رئيس محكمة الشعب الصينية، لوتشين سونج، والتي تماثل مجلس القضاء الأعلى في مصر.

ويضم الوفد القضائي الصيني رفيع المستوى، رئيس المحكمة وخمسة من رؤساء المحاكم العليا في البلاد والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية.

وصرح رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، المستشار عبد العزيز أبو عيانة، بأنّ الوفد القضائي الصيني سيوقع بروتوكول تعاون مشترك مع نادى قضاة الإسكندرية لبحث الاستفادة من النظامين القضائيين في مصر والصين.

وأضاف أنّ الوفد الصيني من المقرر أن يزرو المحكمة الابتدائية، ومكتبة الإسكندرية، ويقوم بجولة داخل نادي القضاة، للتعرف عل دور النادى في الدفاع عن القضاة والخدمات التي يقدمها، كما يتفقد المنشآت وغرف المداولة الجديدة الموجودة في مركز الخدمات والمشروعات الخدمية التي جرى إنشائها لخدمة المستشارين والقضاة من أعضاء النادي بدعم من مجلس القضاء الأعلى.

