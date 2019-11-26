البورصة تواصل تراجعها في منتصف التعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 13827 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2021 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 16596 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 5145 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% ليصل مستوى 533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1405 نقاط، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 477 نقطة.