البورصة تخسر 6.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.047 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 108.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 35.92% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 57.98%، والعرب على 6.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 72.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 27.09%.



ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 353 ألف جنيه، 57.5 مليون جنيه، 227.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 119.7 مليون جنيه، 27.2 مليون جنيه، 138.7 مليون جنيه، على التوالى.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13781 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2010 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 16521 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 5130 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند عند مستوى 478 نقطة.



وارتفعت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 116 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.