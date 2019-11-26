بتتصوري في حمام سباحة فاضي ليه ... محمد أنور يعلق على صورة لـ أسماء جلال | شاهد

نشرت الفنانة اسماء جلال صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



و ظهرت اسماء جلال ب اطلالة جذابة وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



قمر - تجننى - مشاء الله



وعلق الفنان محمد انور له قائلا "



بتتصوري في حمام سباحه فاضي ليه



ودرت علية اسماء قائلة " بحاول اسرق منك الاضواء يا بتاع الچينز الرامبو 😂😂







يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال، في مسلسل «أبو العروسة»، مع الفنان سيد رجب وعدد من الفنانين".



وشاركت في عدد من الأعمال منها "ظل الرئيس" و"كلبش" و"نسر الصعيد" و"هربانه منها" وفيلم "122" إضافة لدورها في مسلسل "أبو العروسة".















