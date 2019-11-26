ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:05 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
شهد المتحف القبطي اليوم الثلاثاء إحتفالية كبري نظمتها الادارة العامة للقاهرة التاريخية بالتعاون مع المتحف،وذلك تحت عنوان"جمال الدنيا في برائتهم"بمناسبة اليوم العالمي للطفل وأعياد الطفولة.

الإحتفالية حضرتها د.جيهان عاطف مدير عام المتحف وداليا الجوهري مدير عام التوعية الاثرية والتواصل المجتمعي بالقاهرة التاريخية،وهبة عبد العزيز مفتشة الأثار والباحثة بالقاهرة التاريخية.

تضمنت الإحتفالية التي حضرتها كاميرا موقع صدي البلد جولة للأطفال في المتحف لتعريفهم بأهم المقتنيات فيه،وقامت بها كل من هيام رشدي وراندا فايق أمينتا المتحف القبطي،وورشة للخط العربي، حيث قام أحد فناني الخط بكتابة أسماء الأطفال بخط عربي رائع،كما أقيمت ورشة طباعة بالفوم والجليتر،ورسم ولون خلالها الأطفال صورا لعدد من القطع الأثريةمن مقتنيات المتحف.

وقد سيطرت حالة من الفرحة علي الأطفال عندما جاءت فقرة البلياتشو الذي أضحكهم كثيرا،كذلك الرسم علي الوجوه الذي شهد زحاما شديدا من الأطفال لرسم أشكال الكارتون المحببة لهم علي وجوههم.

وقد بذل أمناء المتحف مجهودا كبيرا للسيطرة علي الأطفال وضمان إستمتاعهم بالإحتفالية،فيما حرصت صافيناز محمود رئيسة القسم التعليمي بالمتحف علي التنسيق بين الورش الفنية التي أظهرت المواهب الفنية للأطفال.

وانتهت الإحتفالية بعدد من ألعاب الأطفال الجماعية خاصة الكراسي الموسيقية،وأشهر أغاني الأطفال الي رددوها وهم سعداء،مؤكدين هم ومشرفيهم على أن هذا اليوم لن ينسوه.
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية تنظم احتفالية لليوم العالمي للاطفال..الأحد

حكي وصلصال وتكنولوجيا.. أطفال المتحف الكبير يحتفلون بالموالد على طريقة المصريين القدماء.. صور

30 صورة لفرحة التلاميذ بأعياد الطفولة في المتحف القبطي

أطفال المتحف القبطي يكتشفون اللعبة المصرية بـ 18 قطعة أثرية.. صور

50 صورة لرحلة تلاميذ رشيد بحثا عن تاريخها بمتحفها الوطني في اليوم العالمي للطفل

الأطفال يكشفون عن مواهبهم الفنية ويلونون أحلامهم في المتحف القبطي.. صور

ترشيحاتنا

خوفا من العطش والغرق .. حملة شعبية سودانية ضد سد النهضة

سيدة وسط البلد.. قصة فريال محمد التي لم تجد من يحنو عليها وأنقذها الرئيس

عقب الهزيمة أمام إنبي.. خالد الغندور يكشف سر التعاقد مع ميتشو

الموت يفجع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله

خطفه الجن الحارس على المقبرة.. جثة نادر مختفية داخل سرداب آثار بطنطا.. القصة كاملة

أماكن سياحية شديدة الخطورة لا يُنصح بها لأصحاب القلوب الضعيفة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. كرات البيض بالبطاطس وسلطة كابريس ووجبة فاكهة بالأرز

أماكن سياحية شديدة الخطورة لا يُنصح بها لأصحاب القلوب الضعيفة.. شاهد

إيمي سالم تتألق بـ 4 فساتين جريئة .. ما الأجمل ؟