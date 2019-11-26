القاهرة التاريخية والمتحف القبطي إيد واحدة لإسعاد الأطفال .. فيديو وصور

شهد المتحف القبطي اليوم الثلاثاء إحتفالية كبري نظمتها الادارة العامة للقاهرة التاريخية بالتعاون مع المتحف،وذلك تحت عنوان"جمال الدنيا في برائتهم"بمناسبة اليوم العالمي للطفل وأعياد الطفولة.



الإحتفالية حضرتها د.جيهان عاطف مدير عام المتحف وداليا الجوهري مدير عام التوعية الاثرية والتواصل المجتمعي بالقاهرة التاريخية،وهبة عبد العزيز مفتشة الأثار والباحثة بالقاهرة التاريخية.



تضمنت الإحتفالية التي حضرتها كاميرا موقع صدي البلد جولة للأطفال في المتحف لتعريفهم بأهم المقتنيات فيه،وقامت بها كل من هيام رشدي وراندا فايق أمينتا المتحف القبطي،وورشة للخط العربي، حيث قام أحد فناني الخط بكتابة أسماء الأطفال بخط عربي رائع،كما أقيمت ورشة طباعة بالفوم والجليتر،ورسم ولون خلالها الأطفال صورا لعدد من القطع الأثريةمن مقتنيات المتحف.



وقد سيطرت حالة من الفرحة علي الأطفال عندما جاءت فقرة البلياتشو الذي أضحكهم كثيرا،كذلك الرسم علي الوجوه الذي شهد زحاما شديدا من الأطفال لرسم أشكال الكارتون المحببة لهم علي وجوههم.



وقد بذل أمناء المتحف مجهودا كبيرا للسيطرة علي الأطفال وضمان إستمتاعهم بالإحتفالية،فيما حرصت صافيناز محمود رئيسة القسم التعليمي بالمتحف علي التنسيق بين الورش الفنية التي أظهرت المواهب الفنية للأطفال.



وانتهت الإحتفالية بعدد من ألعاب الأطفال الجماعية خاصة الكراسي الموسيقية،وأشهر أغاني الأطفال الي رددوها وهم سعداء،مؤكدين هم ومشرفيهم على أن هذا اليوم لن ينسوه.