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فن

من ألمانيا .. سارة نخلة تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:09 م
سارة نخلة
سارة نخلة
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سيد احمد
نشرت الفنانة سارة نخلة صورة لها من من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت سارة نخلة قائلة " Hello from Germany " .


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : احلى نجمة - القمر - منور


يذكر أن الفنانة سارة نخلة نشرت تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك  أثناء تواجدها فى محكمة الأسرة للانتهاء من إجراءات الطلاق بعد تأييد الحكم بحبس أحمد عبد الله لمدة عامين ساخرة مما تتعرض له.

وعلقت سارة قائلة : "من كتر حبه ليا طلع حاجز لي مكان حلو قوي بس عشان تصدقيه لما يقولك هاوديكي أماكن عمرك ما روحتيها.. ادعولي اخلص بقى".
من ألمانيا .. سارة نخلة تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد
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