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أخبار العالم

الآلاف يتظاهرون في إسرائيل دعما لـ نتنياهو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:14 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء، إن الآلاف تجمعوا في ساحة متحف تل أبيب، دعمًا لرئيس الوزراء الإٍسرائيلي المتهم في قضايا فساد والمنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وكانت اندلعت التظاهرات على خلفية توجيه المدعي العام أفيخاي مندلبليت، اتهامات بالفساد لنتنياهو في الملفات 4000 و1000 و2000، وتضمنت الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والتحايل لتحقيق مصالح شخصية.

وقال موقع سيروجيم الإسرائيلي، إن العديد من الإعلاميين والفنانين يشاركون في التظاهرة، فيما فضل الكثير من مسؤولي حزب الليكود الغياب عن الفعالية.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن رفض العديد من رؤساء البلديات في الضفة الغربية طلبا لنتنياهو بدعوة الجمهور للمشاركة في الفعالية.

وبرر مسئولو البلديات رفضهم بأنهم لا يؤيدون الشعار الذي ترفعه التظاهرات وهو "أوقفوا الانقلاب على السلطة".
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