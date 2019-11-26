مؤتمر ليفربول.. كلوب يكشف آخر تطورات حالة محمد صلاح.. ويؤكد: مباراة نابولي صعبة

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره نابولي الإيطالي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا:



وتحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام نابولي الإيطالي على أرضية ملعب "الأنفيلد" عن حالة لاعبيه البدنية قبل مواجهة نابولي، وتحديدا محمد صلاح و الكاميروني جويل ماتيب.



وقال كلوب: " محمد صلاح في حالة جيدة، هو يتحسن يومًا بعد يوم تمرن أمس وعلينا الانتظار اليوم ولكني لست قلقًا عليه".



وعن مباراة الغد قال: "مباراة غدًا صعبة للغاية ولكن يجب أن نكون حاضرين، في الموسم الماضي نابولي قاتلوا هنا في أنفيلد".



وتحدث كلوب عن كارلو أنشيلوتي قائلًا: "إذا كان هناك مدرب لا يحتاج لنصيحتي أو نصيحة أي أحد آخر فذلك الرجل هو كارلو أنشيلوتي".



جدير بالذكر أن فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب المركز الثاني.