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رياضة

مهند مجدى يطمئن على استعدادات الأهلي في جلسة مع عبد الحفيظ

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:52 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس، على عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على هامش مران الفريق مساء اليوم على ملعب الجامعة في تونس؛ من أجل الاطمئنان إلى كافة الأمور الخاصة باستعدادات الفريق لمواجهة النجم الساحلي.

ونقل الدكتور مهند مجدي، رئيس البعثة في جلسته مع مدير الكرة رسائل الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا ثقته التامة في الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية بمشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا من أجل قطع خطوة مهمة في رحلة استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا وإسعاد جماهير وأعضاء النادي الأهلي في كل مكان.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى تونس ظهر اليوم بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات و40 دقيقة من الغردقة إلى العاصمة التونسية.

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