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فن

انت نمبر وان الحقيقي | ردود أفعال غربية على رانيا يوسف

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:26 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سيد احمد
انت نمبر وان الحقيقي
تفاعل عدد كبير من الجماهير على الصور التى نشرتها الفنانة رانيا يوسف أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها ولاقت ردود فعل واسعة وجاء أبرزها كالآتي: قمر - لاف ليكى - عسل - انت نمبر وان الحقيقى - ماشاء الله 

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت الأربعاء الماضي، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.
انت نمبر وان الحقيقي | ردود أفعال غربية على رانيا يوسف
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