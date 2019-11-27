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ديني

مبروك عطية يرد على استدلال الناس بأمور السحر من الآيات القرآنية.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:21 ص
مبروك عطية يرد على
مبروك عطية يرد على استدلال الناس بأمور السحر من الآيات
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محمد شحتة
ردّ الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على من يتسدلون بالآيات القرآنية على السحر وحقيقته ومن ذلك استدلالاهم بالآية الكريمة التي تقول "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا".

وقال مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الناس لا يعرفون أن هذا أمر مذكور في عهد سيدنا سليمان وهم من أمة محمد ويعيشون على سُنته وشريعته وهناك فارق بين العهدين.

وأشار مبروك عطية، إلى أنهم يستدلون كذلك بالآية الكريمة "يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ " منوها أنه لو كان السحر حقا لما خر السحرة سجدا أمام آية الله التي تمثلت في عصا سيدنا موسى.

وأوضح مبروك عطية، أن الله- تعالى- عبر عن السحر بقوله "قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ" منوها أن هذا يعني، أن السحر فيه خيال.

وناشد مبروك عطية، الناس بألا ينشغلوا بأمور السحر والشعوذة وأن يهتموا بالعلم والعلماء ويكثروا من العلم والقراءة.
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