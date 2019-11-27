مبروك عطية يرد على استدلال الناس بأمور السحر من الآيات القرآنية.. فيديو

ردّ الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على من يتسدلون بالآيات القرآنية على السحر وحقيقته ومن ذلك استدلالاهم بالآية الكريمة التي تقول "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا".





وقال مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الناس لا يعرفون أن هذا أمر مذكور في عهد سيدنا سليمان وهم من أمة محمد ويعيشون على سُنته وشريعته وهناك فارق بين العهدين.





وأشار مبروك عطية، إلى أنهم يستدلون كذلك بالآية الكريمة "يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ " منوها أنه لو كان السحر حقا لما خر السحرة سجدا أمام آية الله التي تمثلت في عصا سيدنا موسى.





وأوضح مبروك عطية، أن الله- تعالى- عبر عن السحر بقوله "قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ" منوها أن هذا يعني، أن السحر فيه خيال.



