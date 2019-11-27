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أخبار البلد

مصطفى مدبولي لـ CNN: واثقون للغاية أننا نسير على الطريق الصحيح

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:10 ص
رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
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أ ش أ
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال لقاءٍ مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، أُذيع أمس الثلاثاء، إننا واثقون للغاية من أننا نسير على الطريق الصحيح، وهذا ما تؤكده جميع المؤشرات.

وأضاف رئيس الوزراء، أن أهم شيء يجعلنا واثقين؛ هو أننا عبرنا جميع القرارات الصعبة بالفعل، مشيرًا إلى أن مصر تركز خلال السنتين القادمتين على جعل المواطنين المصريين يشعرون بالنتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.

وحول التطورات الإقليمية والتوترات في المنطقة، قال مصطفى مدبولي: "إننا نعيش في منطقة مضطربة للغاية بحيث تشهد احتجاجات وتوترات بسبب عدم رضاء (بعض شعوب المنطقة) عن أداء دولهم، وعدم توفير حكومات هذه الدول للاحتياجات الأساسية لمواطنيهم".

وأكمل رئيس الوزراء تصريحاته، أن الوضع هنا في مصر أفضل بكثير من هذه الدول؛ لأننا نجحنا بالفعل في التغلب على العوائق التي لديها، وأنه أصبح من الواضح للغاية تحسن جودة المعيشة في مصر بشكل أفضل بكثير، الأمر الذي انعكس جليا على المواطنين.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الطريق لا يزال طويلاً، ونحن كحكومة نعترف بذلك، مضيفًا أن هناك الكثير من الجهود اللازمة لتحسين وضعنا.

وأكد أن الحكومة تحاول بذل العديد من الإصلاحات لجذب المستثمرين بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر ثقة في مصر.
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