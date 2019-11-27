مصادر: تعيين نواب المحافظين من شباب البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب

كشفت مصادر حكومية أن حركة المحافظين المتوقعة إعلانها خلال الساعات المقبلة ستشهد تعيين نواب المحافظين من شباب البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب، نظرا لما يتمتعون به من كفاءة بعد تأهيلهم خلال الفترة الماضية.





كما كشفت المصادر أن من بين الأسماء التي ستشملها الحركة تعيين كل من محمد طاهر الشريف محافظا للإسكندرية ، طارق راشد رحمى الغربية ، و محمد هانى لبني سويف ، جاكلين عازر نائبا لمحافظ الإسكندرية ، ونائب محافظ الجيزة إبراهيم ناجى الشهابى.





وكانت مصادر قد أكدت أنه من المنتظر إعلان حركة المحافظين الجديدة ، خلال الساعات القليلة المقبلة ، حيث من المنتظر أن يؤدى المحافظين والنواب والمعاونين الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات القليلة المقبلة .





واضافت المصادر أنه من المنتظر أن تشمل الحركة الجديدة ما يقرب من تعيين ١٣ محافظا جديدا و٢٧ نائبا ومعاونا للمحافظين ، كما انه من المنتظر أن يعقد الرئيس اجتماعا مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية لاطلاعهم علي توجيهات المرحلة المقبلة.





وكان قد أدى في أغسطس من العام الماضي 27 محافظا، و18 نائبا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى أكبر حركة محافظين.



