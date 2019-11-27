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اقتصاد

التخطيط والقومي للإدارة يطلقان «برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية» ديسمبر المقبل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر المقبل، والذي يستهدف تدريب ١٠٠ متدربة من الدول الأفريقية.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان، اليوم الأربعاء، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية كافة فضلًا عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام مشيرة إلي حرص مصر علي دعم أشقائها من الدول الأفريقية فضلًا عن إيمانها بضرورة دعم المرأة الأفريقية ونشر النتائج الإيجابية لعملية الإصلاح الإداري التي تمر بها الدولة حاليًا إلي جانب تقديم الدعم بالتدريب اللازم علي كيفية تطبيق خطط الإصلاح الإداري في كل الدول بما يحقق الأهداف الأممية ويتسق مع أجندة أفريقيا 2063 موضحة أن البرنامج يستهدف دراسة الخبرة المصرية في الحوكمة والإصلاح الإداري.

وأوضحت هالة السعيد أن من أهم أهداف أجندة إفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب حيث يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين، لافته إلي إطلاق بعض البرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف من قبل الاتحاد الإفريقي والتي تستهدف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بجميع أنحاء القارة.

أوضحت هالة السعيد أن مصر تعمل بصفتها رئيسًا للاتحاد الإفريقي في عام 2019، على توفير فرص تعليمية مختلفة للمرأة الإفريقية تمكنها في بناء القدرات الأساسية التي ستساهم في مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدول الإفريقية المختلفة لافتة إلى توفير برنامج "أساسيات التخطيط للتنمية" والذي قدمه المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط فضلًا عن برنامج "إدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية" والذي قدمه كذلك المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلي برنامجي بناء قدرات مديري المعاهد التدريبية الحكومية، وبناء قدرات المدربين والذي قدمهما المعهد القومي للإدارة مؤكدة أن قنوات التعاون بين مصر والدول الإفريقية في قضية تمكين المرأة لا تقتصر فقط في تلك البرامج التعليمية.

ومن جانبها أوضحت شريفة شريف أنه تم إرسال خطابات ترشيح للبرنامج من خلال وزارة الخارجية إلي ٥٠ دولة أفريقية لترشيح المتدربات، كما تم التواصل مع سفارات تلك الدول بمصر، موضحة أنه من المستهدف أن يبدأ البرنامج في ديسمبر القادم ليستمر مدة أسبوع.

وأشارت شريف أن البرنامج سيتضمن جزء تدريبي بمدينة شرم الشيخ علي أن يتمثل الجزء الأخر في عدد من الزيارات الميدانية للوزارات المختلفة والمشروعات القومية الكبري مثل مشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، متابعه أن المتدربات المستهدفات من الإدارات الوسطي ثم العليا علي أن تتراوح أعمارهن بين ٣٥ إلي ٥٠ عام ليصبح عدد المتدربات التي يستهدفه البرنامج ١٠٠ متدربة.
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