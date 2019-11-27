لعدم الالتزام بتعريفة الركوب..ضبط 10 سيارات مخالفة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم ضبط 10 سيارات ميكروباص أجرة مخالفة بخط "فاقوس / الزقازيق" لعدم التزام سائقيها بخط السير المخصص لهم و التحميل من خارج الموقف والتحميل بأجرة زيادة عن التعريفة المقررة.



كان واتس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد استقبل شكاوى من المواطنين تفيد بتضررهم من عدم إلتزام سائقي سيارات الأجرة ( الميكروباص ) بخط فاقوس / الزقازيق بقواعد وقوانين المرور واستغلال المواطنين ليأمر المحافظ مدير إدارة المرور بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف بإعادة الانضباط لخط فاقوس الزقازيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.



وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ تمكنت إدارة المرور ووحدة مرور فاقوس بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام من ضبط 10 سيارات ميكروباص 14 راكب أجرة شرقية ما بين مخالفات متنوعة "التحميل من خارج الموقف المخصص – مخالفة خط السير – التحميل بأجرة زيادة عن التعريفة المقررة"وتم سحب الرخصة وتحرير محضر جنحة مرورية للسائق المخالف بمعرفة وحدة مرور فاقوس.



وشدد محافظ الشرقية على استمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المواقف العمومية لضبط سيارات الأجرة المخالفة و إلزام السائقين بإتباع قواعد وقوانين المرور وعدم استغلال المواطنين.