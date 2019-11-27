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رياضة

غضب شديد من جماهير الهلال تجاه القحطاني.. ودعوة لمقاطعة اعتزاله

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:57 م
القحطاني
القحطاني
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إسراء أشرف
دعت بعض جماهير الهلال السعودي، لمقاطعة مباراة اعتزال ياسر القحطاني لاعبهم السابق، والمقرر إقامتها يوم الأحد أول ديسمبر المقبل.

وقامت جماهير الهلال بتدشين هاشتاج على تويتر #مقاطعة_حفل_اعتزال_القحطاني، بسبب استيائهم من توجيه القحطاني دعوة خاصة لبعض الإعلاميين الذين أساؤوا للهلال ونجومه.

وكتب أحد مشجعي الهلال من خلال الهاشتاج: "لأن جمهور الهلال العظيم ينبذ كل من يسيء للنادي أو نجومه، فـ على ياسر أن يحترم مشاعر جماهيره التي دعمته ووقفت معه سنوات ويتخذ أحد القرارين: (أما سحب الدعوات.. أو يقول إنها لم توجه منه).

وكان عبد العزيز المريسل الإعلامي المعروف بانتمائه لفريق النصر السعودي، قد نشر صورة من الدعوة التي تلقاها معلقًا عليها: "شكرًا للصديق ياسر على توجيه دعوة شخصية لي لحضور حفل اعتزاله، تمنياتي لك بالتوفيق أبو عبد العزيز في حياتك الشخصية والعملية، تنويه: الدعوة وصلتني من يوم الجمعة الماضي".

كما نشر سامي القرشي الإعلامي المعروف بانتمائه لأهلي جدة صورة الدعوة معلقًا عليها: "شكرًا على الدعوة أمنياتي بالتوفيق"، مما أغضب جماهير الهلال.

وسيخوض القحطاني مباراة اعتزاله برفقة فريقه "Y20" بمشاركة نجوم الكرة العالمية الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيسكو توتي، والهولندي روبين فان بيرسي، والكاميروني صامويل إيتو، أمام فريق الهلال على ملعب جامعة الملك سعود في الأول من ديسمبر المقبل.
غضب شديد من جماهير
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