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رياضة

شوقي غريب: 50 لاعبا فى المنتخب الأوليمبي بمعسكر يونيو قبل الأولمبياد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:21 م
شوقى غريب
شوقى غريب
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يسرى غازى
أكد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أن معسكر الفراعنة الصغار خلال شهر يونيو القادم سوف يتم خلاله الإعلان عن القائمة المبدئية المقرر أن تشارك فى أولمبياد طوكيو 2020.

ونجح منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب فى حصد لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

قال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": سيتم خلال شهر يونيو القادم اختيار 50 لاعبا تمهيدا للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي فى الأولمبياد فى المعسكر الثاني.

شدد على أن اختيار الـ 50 لاعبا سوف يتم بعد متابعة جيدة بالتنسيق مع الجهاز المعاون للاعبي أندية الدوري الممتاز وحضور المباريات تمهيدا لانتقاء العناصر الجديرة بارتداء قميص أوليمبي الفراعنة.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي سوف يخوض 3 معسكرات تدريبية فى فترة الإعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما تأهل الفراعنة الصغار رفقة منتخبي جنوب أفريقيا وكوت ديفوار.

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