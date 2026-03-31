العثور على جثة شاب أنهى حياته في ظروف غامضة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من العثور على جثة شاب انهى حياته داخل حوش مواشي خلف منزل سكني، بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة بها آثار شنق، داخل حوش مواشي خلف منزل سكني، بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة شاب يدعى مهاب. م. ص، 22 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.

تحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.