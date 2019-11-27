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تعليم

10 فبراير منتدى علمي وثقافي ضخم بآداب المنوفية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:24 م
صدى البلد
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مروة فاضل
تنظم كلية الآداب بجامعة المنوفية، المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول، في الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2020 بعنوان: "الاتجاهات المعاصرة للآداب والعلوم الإنسانية ودورها في الوجود الحضاري والتكامل المعرفي والتنمية".

يضم المنتدى 12 مؤتمرا متخصصا في الآداب والعلوم الإنسانية واللغات يسهم فيها جميع أقسام الكلية ويغطي نحو 100 محورا متنوعا تحت مظلة واحدة.

ويهدف المنتدى بشكل عام لإبراز أهمية العلوم الإنسانية والآداب في تأكيد الوجود الحضاري، والتكامل مع الأمم الأخرى في عصر التقنيات والمعلوماتية، وذلك من خلال حشد الجهود البحثية والثقافية تحت سقف واحد لتجديد الخطاب التوعوي والثقافي والديني، ومحاربة الشائعات، وإعلاء قيم الانفتاح على الآخر والتواصل المعرفي بين التخصصات المختلفة وتشجيع الدراسات البينية.

وتعبر المؤتمرات المنبثقة عن هذا المنتدى من عناوينها عن اتجاهات جديدة في الآداب والعلوم الإنسانية واللغات، كما أن بعض هذه المؤتمرات تُعقد في نسختها الدورية والدولية الثالثة، وبعضها كمؤتمر دولي للمرة الأولى، مما يعطي لمحاورها العلمية زخما يثري فروع المعرفة، والتخصصات المختلفة، والفروع البينية والتي تواكب الاتجاهات الحديثة وتلبي احتياجات المرحلة الراهنة.

ويعقد المنتدى تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، ورئيس المنتدى الدكتور أسامة مدني عميد الكلية، أمين المنتدى الدكتور نور السبكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، المنسق العام للمنتدى الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ نظم المعلومات بالكلية.
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