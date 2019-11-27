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فن

تامر حسني يطلب ممثلين جددًا لفيلمه الجديد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:24 م
تامر حسني
تامر حسني
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سعيد فراج
نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو من فيلمه المعروف "نور عيني" عبر حسابه على"إنستجرام"، معلنًا عن حاجته لممثلين جدد للمشاركة في فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا". 

وعلق تامر حسني على الفيديو، قائلًا: ‏‏"مساء الهنا على أحلى ناس، باختصار أنا هعمل casting على صفحتي، هشجع الشباب من خلال فرصة تمثيل ‏في مشهد مهم في فيلمي الجديد محتاج شاب وفتاة، هنزل 3 مشاهد من أفلامي السابقة اللي عايز يشارك يختار ‏مشهد منهم يمثله ويصوره بكاميرا عادية أو موبايل وأكيد أصحابه هيساعدوه".‏

وتابع: "وسواء ولد أو البنت هيمثل دوري في المشاهد، ويرفع الفيديو علي Instagram مع هاشتاج ‏‏#مش_أنا، معاكم من النهاردة لحد 10 أيام والمشاهد هتتعرض على مخرجة الفيلم الأستاذة سارة وفيق، وهى ‏اللي هتختار".‏

ويستعد المنتج حسام حسني الشقيق الأكبر للنجم تامر حسني والقائم بأعماله ومنتجة الحالى، لدخول ثاني تجاربه الإنتاجية، من خلال فيلم "مش أنا"، الذى سيتم طرحه 2020 خلال موسم عيد الفطر.

فيلم "مش أنا" بطولة كل من "تامر حسنى، ماجد الكدواني، حلا شيحا ،سوسن بدر، شيرين".

وقال حسام حسنى انه توجد عدة مشروعات سينمائية قادمة، ومن المحتمل تواجد عمل درامى ضخم من إنتاجه وسبتم الإعلان عنة بعد الإنتهاء من كافة التفاصيل.

يذكر أن أولي تجارب حسام حسني الإنتاجية كانت مشاركته في إنتاج فيلم "البدلة"، الذى حقق منذ طرحه أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.
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