تعتبر الزلابية من أشهي الحلويات التي يتم تحضيرها في وقت قصير وبتكلفة قليلة، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل الزلابية خطوة بخطوة.



مقادير الزلابية:

2 كوب دقيق

2 كوب ماء

ملعقة نشا كبيرة

ملعقة خميرة صغيرة

ملعقة سكر صغيرة

1/4ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة تحضير الزلابية:

- نخلط الدقيق والملح والسكر والنشا والخميرة والفانيليا مع بعضها البعض جيدًا فى إناء متوسط الحجم وعميق ليناسب التقليب.

- نضيف الماء تدريجيًا على العجينة ونستمر فى التقليب حتى تتكون عجينة شبه سائلة القوام، ومن ثم نتركها تختمر لمدة ساعة ونصف.

- بعد تخمر العجينة نقلبها وسنلاحظ أن قوامها أصبح أثقل.

- نقسم العجينة إلى قطع صغيرة على الشكل الذى نريده أو بالشكل التقليدى وهو الكرة.

- نحضر ملعقة زيت صغيرة نضع بها جزءا من عجينة الزلابية ثم نضعها فى القلاية حتى تحصل على اللون الذهبى.

- نكرر الخطوات مع باقى قطع العجينة حتى ننتهى من كمية الزلابية التى نريدها أو تنفد العجينة، ومن ثم نخرجها من الزيت إلى الشربات البارد.