تعتبر الزلابية من أشهي الحلويات التي يتم تحضيرها في وقت قصير وبتكلفة قليلة، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل الزلابية خطوة بخطوة.
مقادير الزلابية:
2 كوب دقيق
2 كوب ماء
ملعقة نشا كبيرة
ملعقة خميرة صغيرة
ملعقة سكر صغيرة
1/4ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة تحضير الزلابية:
- نخلط الدقيق والملح والسكر والنشا والخميرة والفانيليا مع بعضها البعض جيدًا فى إناء متوسط الحجم وعميق ليناسب التقليب.
- نضيف الماء تدريجيًا على العجينة ونستمر فى التقليب حتى تتكون عجينة شبه سائلة القوام، ومن ثم نتركها تختمر لمدة ساعة ونصف.
- بعد تخمر العجينة نقلبها وسنلاحظ أن قوامها أصبح أثقل.
- نقسم العجينة إلى قطع صغيرة على الشكل الذى نريده أو بالشكل التقليدى وهو الكرة.
- نحضر ملعقة زيت صغيرة نضع بها جزءا من عجينة الزلابية ثم نضعها فى القلاية حتى تحصل على اللون الذهبى.
- نكرر الخطوات مع باقى قطع العجينة حتى ننتهى من كمية الزلابية التى نريدها أو تنفد العجينة، ومن ثم نخرجها من الزيت إلى الشربات البارد.
مقادير الزلابية:
2 كوب دقيق
2 كوب ماء
ملعقة نشا كبيرة
ملعقة خميرة صغيرة
ملعقة سكر صغيرة
1/4ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة تحضير الزلابية:
- نخلط الدقيق والملح والسكر والنشا والخميرة والفانيليا مع بعضها البعض جيدًا فى إناء متوسط الحجم وعميق ليناسب التقليب.
- نضيف الماء تدريجيًا على العجينة ونستمر فى التقليب حتى تتكون عجينة شبه سائلة القوام، ومن ثم نتركها تختمر لمدة ساعة ونصف.
- بعد تخمر العجينة نقلبها وسنلاحظ أن قوامها أصبح أثقل.
- نقسم العجينة إلى قطع صغيرة على الشكل الذى نريده أو بالشكل التقليدى وهو الكرة.
- نحضر ملعقة زيت صغيرة نضع بها جزءا من عجينة الزلابية ثم نضعها فى القلاية حتى تحصل على اللون الذهبى.
- نكرر الخطوات مع باقى قطع العجينة حتى ننتهى من كمية الزلابية التى نريدها أو تنفد العجينة، ومن ثم نخرجها من الزيت إلى الشربات البارد.