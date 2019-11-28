شاهد آخر ظهور لـ طالبة المرج المختفية أثناء عودتها من الجامعة

حصل صدى البلد على فيديو لحظة اختفاء الطالبة بسنت ممدوح عبد الله الطالبة بـ كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان بعد تغيبها عن المنزل عقب خروجها من محطة مترو المرج وتين من الفيديو لحظة خروج الطالبة المختفية وقيامها باستقلال سيارة ميكروباص.



وكانت الطالبة بسنت خرجت من منزلها صباح الاثنين الماضي للذهاب الي جامعة حلوان وبعد مرور يوم شاق داخل الجامعة خرجت بصحبة زملائها واستقلت مترو عزبة النخل وعقب وصولها المحطة اجرت اتصالًا هاتفيًا بوالدتها تخبرها بوصولها الى محطة المترو لكي يطمئن قلبها ، لم تمر سوى دقيقتين واجرت ايضًا اتصالًا بصديقتها المقربة اليها تخبرها بانها تخرج من محطة المترو وكأن قلبها يشعر بشيء ما.



توجهت بعدها الطالبة بسنت الى موقف السيارات المجاور لمحطة المترو لكي تذهب الى مسكنها بمنطقة الشيخ منصور، وبالفعل استقلت احدى السيارات وبعد 15 دقيقة فقط انقطعت اخبار الطالبة، قامت والدتها بالاتصال بها أكثر من مرة لكن دون جدوى، مرت ساعة تلو الأخرى واسرتها تحاول الاتصال بها لكن هاتفها مغلق، هرول والدها وعمها الى محطة مترو عزبة النخل وحاولا أن يسألا عنها ولكن باءت المحاولات بالفشل.



جلس والد الطالبة وعمها سويًا يفكران فى وسيلة للوصول الى خط سيرها حتى اختمرت الفكرة في ذهن احدهما ان يذهبا الى محل مجاور لمحطة المترو للكشف عن وجود كاميرات مراقبة بالمحل من عدمه، واثناء ذلك عثر أهل الطالبة على احدى كاميرات المراقبة التى تطل على موقف السيارات على الفور طلبا من صاحب المحل تفريغ الكاميرات بعد أن روى له حكاية ابنته واختفاءها من ساعات ، لم يتأخر صاحب المحل وقام بتفريغ الكاميرات واثناء ذلك شاهد لحظة استقلال ابنته للسيارة الميكروباص دون لوحات معدنية، فى تلك اللحظة هرول الاب وشقيقه الى موقف السيارات حتى تم مساعدتهما للوصول الى قائد السيارة.



مرت دقائق معدودة ووصل والد الفتاة الى سائق الميكروباص، فى ذلك الوقت كان قسم شرطة المرج قد حضر الى مكان الواقعة وبتفتيش السيارة عثر على مفاتيح خاصة بالطالبة وبسؤال السائق نفى علمه بالفتاة رغم وجود المفاتيح الخاصة بها داخل سيارته تم اقتياده الى قسم الشرطة.



ومن جهته ناشد علاء الجمل عم الطالبة، بسرعة الاستجابة الى البلاغ المقدم رقم 165 تغيب قسم شرطة المرج، كما طالب قيادات مديرية امن القاهرة واللواء محمد منصور مدير امن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة اجراء التحريات ومناقشة السائق وتفريغ الكاميرات لحل لغز تلك الواقعة.

