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رياضة

«الشيء من مأتاه لا يستغرب».. رسالة مثيرة من الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:40 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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ياسمين تيسير
وجه النادي الأهلي، رسالة لـ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قبل مواجهة الفريق لـ النجم الساحلي غدًا، الجمعة، على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ سيد عبد الحفيظ وهو يلعب بكرة القدم.

وعلقت الصفحة، "الشيء من مأتاه لا يستغرب، مهارة اعتدنا عليها من سيد عبد الحفيظ داخل وخارج الملعب".

قام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتقسيمة قوية للاعبي الفريق في ثاني تدريبات الفريق في تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

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يذكر ان الأهلي يختتم استعداداته اليوم على استاد رادس الذي يحتضن مواجهة النجم الساحلي المقرر لها مساء غدٍ الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

«الشيء من مأتاه لا يستغرب».. رسالة مثيرة من الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ
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