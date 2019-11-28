ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بكاء الإعلامية منى الشاذلي على الهواء.. اعرف السبب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:34 ص
منى الشاذلي
منى الشاذلي
Advertisements
هاني حسين
أجهشت الإعلامية منى الشاذلي، بالبكاء بعدما تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن ابن شقيقته الشهيد المقدم شريف محمد عمر.

ودخل شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في نوبة بكاء شديدة؛ تأثرًا بذكرى استشهاد ابن شقيقته.

وقال شوقي غريب، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، "قدمنا شهيدًا من خيرة ولادنا في سيناء، وكنت أتحدث إليه في إحدى المرات فقلت له "أروح أكلم حد يجيبك من سيناء"، فرد على "بص يا خالو لو أنا جيت فيه غيرى هيروح يستشهد فخليني اديكوا لقب".

وأضاف شوقي غريب، أن الفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة كانت أول فرحة تدخل بيت العائلة من 3 سنين، وأول حاجة عملتها أهديت الكأس لشهداء مصر".

وأشار شوقي غريب إلى أن دعم الجماهير للمنتخب الأولمبي جاء بعد رؤيتهم إصرار اللاعبين على إسعادهم وتحقيق النصر والفوز بالبطولة الأفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. مؤتمر صحفي لـ شوقي غريب استعدادا لمواجهة المنتخب الأولمبي وغانا

لقاء بين سونج وشوقي غريب بـ استاد القاهرة

شوقي غريب يعقد مؤتمرا صحفيا غدا.. ويؤكد: الجميع في حالة تركيز كامل

شاهد.. شوقي غريب يروي لـ المنتخب الأولمبي ذكرياته مع كوت ديفوار

أم الشهيد محمد عمر وشقيقة شوقي غريب: لم أشعر بالفرحة منذ 4 سنوات | فيديو

أول فرحة تدخل بيتنا .. شوقي غريب يبكي على الهواء .. فيديو

ترشيحاتنا

زي الخطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على الإساءة الموجهة إلى مرتضى منصور

ست فاضلة ومدلعاه آخر دلع | زوجة احمد الفيشاوي تعلق على كلام سمية الألفي

حادث مأساوي يتسبب في وفاة طالب مسلم بـ بريطانيا

اخبار الحوادث | اختفاء طالبة المرج في ظروف غامضة.. إخلاء سبيل 5 متهمين في خلية الأمل

شاهد آخر ظهور لـ طالبة المرج المختفية أثناء عودتها من الجامعة

عقب الهزيمة أمام إنبي.. حلمي طولان يكشف سر أزمة الزمالك أمام فريقه

AdvertisementS

بسنت راحت فين.. اختفاء طالبة المرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة.. أسرتها: لقينا مفاتيحها فى ميكروباص| فيديو وصور

زي الخطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على الإساءة الموجهة إلى مرتضى منصور

ست فاضلة ومدلعاه آخر دلع | زوجة احمد الفيشاوي تعلق على كلام سمية الألفي

«الشيء من مأتاه لا يستغرب».. رسالة مثيرة من الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

نشرة الفن.. نيللي كريم في المستشفى .. محمد رمضان يتسبب في اعتزال فنان.. تعليق زوجة احمد الفيشاوي على كلام حماتها

كأنه لسه ميت.. العثور على كلب عمره 18 ألف عام وسط الجليد

بكاء الإعلامية منى الشاذلي على الهواء.. اعرف السبب

سعد سمير و20 مليون جنيه مقابل ضم أسامة جلال من إنبي لـ الأهلي.. تفاصيل

سبب إعدام هشام عشماوي شنقا وليس رميا بالرصاص.. فيديو

شاهد آخر ظهور لـ طالبة المرج المختفية أثناء عودتها من الجامعة

ميتشو يقترب من الرحيل عن قيادة الزمالك.. اقرأ التفاصيل

في الذكرى الثالثة لرحيلها.. زيجات شادية المعلنة والسرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمر حياتي.. مقطع فيديو لحصان يتسبب في محاكمة امرأة وزوجها

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

الصحة بومب.. ترامب ينشر صورة فوتوشوب لنفسه بعضلات تثير سخرية المغردين