بكاء الإعلامية منى الشاذلي على الهواء.. اعرف السبب

أجهشت الإعلامية منى الشاذلي، بالبكاء بعدما تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن ابن شقيقته الشهيد المقدم شريف محمد عمر.





ودخل شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في نوبة بكاء شديدة؛ تأثرًا بذكرى استشهاد ابن شقيقته.





وقال شوقي غريب، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، "قدمنا شهيدًا من خيرة ولادنا في سيناء، وكنت أتحدث إليه في إحدى المرات فقلت له "أروح أكلم حد يجيبك من سيناء"، فرد على "بص يا خالو لو أنا جيت فيه غيرى هيروح يستشهد فخليني اديكوا لقب".





وأضاف شوقي غريب، أن الفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة كانت أول فرحة تدخل بيت العائلة من 3 سنين، وأول حاجة عملتها أهديت الكأس لشهداء مصر".



