حالة قمر طيبة 1 بعد إطلاقه بـ 24 ساعة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي ، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
الوطن :
وزير الاتصالات يكشف حالة قمر "طيبة 1 " بعد إطلاقه بـ 24 ساعة
عربية " سكاى نيوز " :
العراق .. اندلاع مواجهات في السماوة وحظر تجول فى النجف
المصري اليوم
رئيس هيئة قناة السويس : انطلاقة جديدة لخطة التنمية بالمنطقة
اليوم السابع
النقل: افتتاح محطتي مترو النزهة وهشام بركات نهاية الشهر المقبل
التأمين الصحى الشامل : تسجيل 19 وحدة و6 مستشفيات بورسعيد
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
الوطن :
وزير الاتصالات يكشف حالة قمر "طيبة 1 " بعد إطلاقه بـ 24 ساعة
عربية " سكاى نيوز " :
العراق .. اندلاع مواجهات في السماوة وحظر تجول فى النجف
المصري اليوم
رئيس هيئة قناة السويس : انطلاقة جديدة لخطة التنمية بالمنطقة
اليوم السابع
النقل: افتتاح محطتي مترو النزهة وهشام بركات نهاية الشهر المقبل
التأمين الصحى الشامل : تسجيل 19 وحدة و6 مستشفيات بورسعيد