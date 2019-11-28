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توك شو

حالة قمر طيبة 1 بعد إطلاقه بـ 24 ساعة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:52 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي ، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

الوطن :
وزير الاتصالات يكشف حالة قمر "طيبة 1 " بعد إطلاقه بـ 24 ساعة

عربية " سكاى نيوز " :

العراق .. اندلاع مواجهات في السماوة وحظر تجول فى النجف

المصري اليوم
رئيس هيئة قناة السويس : انطلاقة جديدة لخطة التنمية بالمنطقة

اليوم السابع
النقل: افتتاح محطتي مترو النزهة وهشام بركات نهاية الشهر المقبل

التأمين الصحى الشامل : تسجيل 19 وحدة و6 مستشفيات بورسعيد
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