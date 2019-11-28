حالة قمر طيبة 1 بعد إطلاقه بـ 24 ساعة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي ، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



الوطن :

وزير الاتصالات يكشف حالة قمر "طيبة 1 " بعد إطلاقه بـ 24 ساعة



عربية " سكاى نيوز " :



العراق .. اندلاع مواجهات في السماوة وحظر تجول فى النجف



المصري اليوم

رئيس هيئة قناة السويس : انطلاقة جديدة لخطة التنمية بالمنطقة



اليوم السابع

النقل: افتتاح محطتي مترو النزهة وهشام بركات نهاية الشهر المقبل



التأمين الصحى الشامل : تسجيل 19 وحدة و6 مستشفيات بورسعيد

