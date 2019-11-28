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رياضة

آرسنال يبحث عن بطاقة التأهل أمام فرانكفورت بالدوري الأوروبي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:39 ص
فريق آرسنال
فريق آرسنال
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محمد السعيد
يستضيبف فرق آرسنال نظيره آينتراخت فرانكفورت، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، في بطولة الدوري الأوروبي.

ويكفي آرسنال التعادل في مباراة اليوم، لضمان التأهل إلى الدور المقبل، بينما يطمح فريق إينتراخت فرانكفورت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز، للحفاظ على أماله في الصعود.

وكان آرسنال تغلب على آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، بتوقيع ويلوك وساكا وبيير أوباميانج.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، ويحل ستناندرليج البلجيكي ثانيا بـ 6 نقاط بفارق الأهداف عن فرانكفورت صاحب المركز الثالث، بينما يأتي فيتوريا جيماريش في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة الدوري الأوروبي، فيتوريا جيماريش مع ستاندرليج، في تمام العاشرة مساء.
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