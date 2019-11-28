الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة وموعد فصل الشتاء.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة ستستمر ما بين 23 و24 درجة مئوية، وأنه خلال فترات الليل قد تصل إلى 14 أو 15 وينصح بارتداء جاكيت خلال تلك الفترات.



وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية ten، إن الشبورة المائية ستكون موجودة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن الموعد الرسمي لفصل الشتاء هو 21 ديسمبر، مشيرا إلى أن تلك الفترة تشهد تقلبات جوية ولكن لا توجد فرصة لسقوط الأمطار.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد: "سوف تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية".



وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات، العظمى بالوجه البحرى والقاهرة هي 24 درجة والصغرى 16، بينما العظمى بالسواحل الشمالية الغربية 23 والصغرى 15.