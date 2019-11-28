ننشر جداول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019.



وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.



كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.



وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لامتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام، فستعقد في الفصل الدراسي الأول ورقيا، وستكون بدرجات محسوبة، وبنظام الكتاب المفتوح، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فستكون إلكترونية، وستكون درجاتها أيضا محسوبة، وبنظام الكتاب المفتوح.



وقال وزير التربية والتعليم: "الوزارة كان في استطاعتها أن تعقد امتحان الترم الأول للصف الاول الثانوي إلكترونيا عبر التابلت، ولكن حرصنا على أن نمنح أبناءنا في الصف الأول الثانوي فرصة للتعود على أجهزة التابلت قبل تطبيق امتحان عليها".



وأضاف الوزير أن الوزارة ستعقد امتحانا إلكترونيا تجريبيا في شهر مارس لطلاب الصف الأول الثانوي بلا درجات.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي، هو تدريب هذه الدفعة على استخدام التابلت في الامتحان، واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني.



وأكد وزير التربية والتعليم أن القرار الوزاري المنظم لامتحانات الصف الأول الثانوي، يشترط عقد امتحانين ليتم حساب متوسط درجاتهما للنجاح والرسوب، وقال الوزير إنه بما أن الوزارة ستعقد الامتحان الأول ورقيا بدرجات والثاني إلكترونيا بدرجات، إذًا فالامتحان المزمع في مارس سيكون فقط فرصة للتدريب على جو الامتحان الإلكتروني لإزالة رهبة بعض الطلاب، وكذلك التعود على حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد دون حساب درجاته.



وكان قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسل تعميمًا للمديريات التعليمية بشأن آليات وضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.



ونص الخطاب، على أنه بالنسبة للصف الأول الثانوي، سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر إجراؤها خلال شهر يناير 2020 ورقيًا ووفقًا للمواصفات التي يصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام (Open Book)، وتتم عملية تقدير الدرجات أيضًا على مستوى الإدارة التعليمية.



كما نص الخطاب على أن تتولى المديرية تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها للوزارة وفقًا للنموذج والآلية التي سوف يتم إعدادها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات توجيهية للسادة موجهي عموم المواد الدراسية مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة لتوضيح التعليمات الخاصة بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وكل ما يتعلق بعملية التقييم (صياغة الأسئلة-عددها وتصنيفها).



وتابع: "أما بالنسبة للصف الثاني الثانوي فيتم إجراء الامتحانات باستخدام جهاز التابلت لطلاب المدارس الحكومية (الرسمية –الرسمية لغات) وطلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة – المعاهد القومية)، أما بقية الفئات: (المنازل، الخدمات، السجون، الطلاب المجندون، الطلاب المتواجدون بالمستشفيات، طلاب الدمج) سيتم امتحانهم ورقيًا".



واختتم الخطاب: "على أن تعقد امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في الفترة المسائية، بينما تعقد امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية، وأن درجة الطالب في امتحانات نصف العام تمثل 50% من الدرجة الإجمالية، وحالة الطالب النهائية تتوقف على مجموع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني".