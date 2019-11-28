سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستانا بالدوري الأوروبي

أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الأساسي لمواجهة أستانا الكازاخستاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ببطولة الدوري الأوروبي.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: جرانت
خط الدفاع: ليرد - بيرنارد - توانزيبي - لوك شاو
خط الوسط: جرانير - ليفيت - تشونج.
خط الهجوم: لينجارد - جوميز - جرينود
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: جرانت
خط الدفاع: ليرد - بيرنارد - توانزيبي - لوك شاو
خط الوسط: جرانير - ليفيت - تشونج.
خط الهجوم: لينجارد - جوميز - جرينود