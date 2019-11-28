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فن

عم تقلدنى بالألوان.. باسم ياخور بصحبة زوجته رنا الحريري

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:30 م
باسم ياخور وزوجته
باسم ياخور وزوجته
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محمد بدران
نشر الفنان السوري باسم ياخور صورة له جمعته بزوجته رنا الحريري وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر باسم ياخور داخل سيارته بصحبة زوجته وهما يرتديان ملابس باللون العنابي وعلق على الصورة قائلًا "عم تقلدنى بالالوان"

شارك باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".

ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا. 

ويعرض حاليا برنامج  "أكلناها"  الذى يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.


عم تقلدنى بالألوان.. باسم ياخور بصحبة زوجته رنا الحريري
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