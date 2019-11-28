الأوقاف: 100 ألف جنيه لدعم معاشات نقابة القراء

صدق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، على صرف مائة ألف جنيه كدفعة أولى لهذا العام المالي 2019 / 2020 لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم إسهامًا من الوزارة في تحسين معاشات القراء إكرامًا لأهل القرآن.



جدير بالذكر أن الوزير كان أصدر قرارًا بمضاعفة الإعانة المخصصة لنقابة القراء لتصبح ( 200 ألف جنيه) سنويًا بدلًا من (100 ألف جنيه).



وتصرف على دفعتين كل عام من باب البر ، خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإكرامًا لحفظته ، على أن تخصص هذه الزيادة لدعم القراء الذين لا يتقاضون معاشات من غير النقابة.



من ناحية أخرى، اعتمد وزير الأوقاف، تكليف سلوى عبد الغني عبد الباقي مديرًا عامًا للشئون القانونية ، وتكليف أشرف محمد عبد الفتاح مديرًا عامًا لشئون العاملين ، وتكليف محمد أبو عمرة بتسيير أعمال وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية .