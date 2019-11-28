بعد وفاة 15 شخصا.. استنفار في مستشفيات إيران لعلاج مئات المصابين من هذا المرض

شهد عدد من مستشفيات إيران، استنفارا لعلاج مئات المرضى المصابين بالانفلونزا عقب وفاة 15 شخصا من هذا الفيروس.



ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية، أكدت مصادر طبية إيرانية وفاة 15 شخصا على الأقل، إثر الإصابة بمرض الانفلونزا، 10 منهم من محافظة آذربيجان الشرقية و4 آخرين من محافظة كلستان.



وأكد وزير الصحة الإيراني، مسعود نمكي، الخميس، أن انتشار المرض في إيران لهذا العام أكبر مقارنة بالعام السابق.



من جهته، قال مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، إن هناك نوعين من فيروس الانفلونزا؛ H1N1 و H3N2 وقد توفي 8 أشخاص بسبب الإصابة بالنوع الأول، فيما توفي 7 آخرون بسبب الإصابة بالنوع الثاني.



وكان محمد مهدي جويا، رئيس مركز إدارة الأمراض المسرية بوزارة الصحة الإيرانية، أعلن في مؤتمر صحفي، إصابة 3915 شخصا بأمراض تنفسية، 342 شخصا منهم أصيبوا بالانفلونزا.



وأعلنت جامعة طهران للعلوم الطبية أن 125 طالبا راجعوا المركز الصحي في المدينة الجامعية خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنهم يعانون من أعراض أمراض هضمية ومرض الإنفلونزا.



كما قالت جامعة جيلان الطبية إنه تم تشخيص 1350 حالة إنفلونزا في المحافظة خلال الأيام الماضية، وإن 400 من أولئك المرضى يتلقون العلاج في المستشفيات.