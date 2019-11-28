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رياضة

الأهلي يكتفي بـ 45 دقيقة في المران الأخير قبل مواجهة النجم الساحلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:42 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب رادس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

واكتفى الجهاز الفني بإقامة المران علي 45 دقيقة فقط لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة في الجولة الاولي من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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