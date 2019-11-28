حقيقة حبوب الفيل الازرق مع صيدلانية النزهة قاتلة ابنتها.. وطبيب نفسى: تسبب الهلوسة واخطر من الاستروكس

اثارت واقعة قتل صيدلانية بمنطقة النزهة لابنتها بعد تناول حبوب الفيل الازرق جدلا كبيرا بين المواطنين حول حقيقة وجود عقار طبى بهذا الاسم على غرار الفيلم الشهير " الفيل الارزق"، حيث أكد الدكتور جمال فرويز استاذ الطب النفسي جامعة القاهرة أن حبوب الفيل الارزق حقيقة وتصرف للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية.
وأشار أن حبوب الفيل الارزق تسبب هلوسة سمعية وبصرية بمجرد تناولها ويتخيل مستخدمها اشياء غير موجودة فى الواقع وهى أخطر من الاستروكس ومخدر البوادر لانه يصيب الانسان بحالة من فقدان الوعى وبعد فترة يعود مستخدمها الى الواقع.
وتستخدم حبوب الفيل الارزق كمهدئ للمرضى لكن تناولها يكون بمعرفة الطبيب حتى لا تسبب هلوسة لمستخدمها مشيرا إلى أن حبوب الفيل الأزرق تؤدى إلى الموت فى حالة تناولها بكمية كبيرة.
وتعرف حبة الفيل الأزرق بالـ DMT يبدأ مفعولها خلال 20 ثانية من تناولها ويستمر مفعولها لمدة ساعتين الى 3 ساعات كما يطلق عليها حبوب الهلوسة وحبوب الفيل الأزرق لها تأثير كيميائى على المخ والهرمونات الموجودة داخل جسم الإنسان مما يسبب له حالة من الاغماء والشعور باشياء غير موجودة فى الواقع.
وتعتبر حبوب الفيل الازرق من أخطر العقاقير المخدرة الموجودة في العالم حيث صنف الخبراء مخدر الفيل الازرق أشد المخدرات الموجودة ولها أضرار جسيمة تؤثر على الجسم بشكل تلقائي فهي تصيب الجسم بأمراض خطيرة ومزمنة جدا من الصعب الشفاء منها نظرا لخطورتها.
وتتكون تركيبة حبوب الفيل الازرق من ثنائي ميثيل تريبتامينوهي عبارة عن مجموعة من البلورات وفي الأساس مخدر الفيل الازرق dmt يعتبر من ضمن مجموعة حبوب الهلوسة فهي تؤثر بشكل مباشر على مستقبلات المخ لذلك يكون تأثيرها ضار جدا على المخ والسلوكي فتوجد فيها نخبة مميزة من الأطباء المتخصصين.
وكانت نيابة النزهة برئاسة المستشار اسماعيل حفيظ امر بحبس صيدلانية وايداعها مستشفى الامراض العقلية والنفسية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة بعد اعطاء ابنتها الصغيرة كمية كبيرة من حبوب الفيل الارزق فى كوب عصير وتناولها هى كمية اخرى بقصد الانتحار بسبب مشاكل مع طليقها.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن الام المتهمة تعانى من بعض الامراض النفسية التى اصيبت بها مؤخرا بعد انفصالها عن زوجها وتهديده الدائم لها بضم حضانة طفلتها المجنى عليها له بعد زواجها من اخر.
وتبين ان الام المتهمة قامت بشراء كمية كبيرة من حبوب الفيل الارزق " الهلوسة " وتوجهت الى منزلها ووضعت كمية من الحبوب فى كوب عصير وتناولته الطفلة الصغيرة حتى لفظت انفاسها الاخيرة بينما تناولت الام كمية وفقدت الوعى بعدها وبعد افاقتها اكتشفت وفاة طفلتها واعترفت الام فى التحقيقات أنها اصيبت بحالة نفسية سيئة بسبب تهديدات طليقها لها مما جعلها تتردد على الاطباء النفسيين وقبل الحادث أحضرت كمية كبيرة من حبوب الفيل الازرق وتناولتها واعطت كمية كبيرة لابنتها كاميليا فى كوب عصير التى فارقت الحياة لكنها لم تكن تقصد قتلها لكن حبها الشديد لها جعلها ترتكب الجريمة واصيبت بعدها بحالة اغماء وتبين بعدها ان ابنتها توفيت.
وكان المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا بوصول طفلة كاميليا 4 سنوات مصابة بحالة اغماء وتوفيت قبل اسعافها تبين من التحريات ان الام مطلقة منذ فترة وتعمل صيدلانية، ولديها طفلة ٦ سنوات، وتزوجت من آخر الا أنها تعاني من مرض نفسي وتتلقى العلاج منه وبضبط الام قررت أنها وضعت أدوية علاجها النفسي، لطفلتها خلال تناولها العصير، لتصاب بغيبوبة وتلقى مصرعها فى الحال.
وتستخدم حبوب الفيل الارزق كمهدئ للمرضى لكن تناولها يكون بمعرفة الطبيب حتى لا تسبب هلوسة لمستخدمها مشيرا إلى أن حبوب الفيل الأزرق تؤدى إلى الموت فى حالة تناولها بكمية كبيرة.
وتعرف حبة الفيل الأزرق بالـ DMT يبدأ مفعولها خلال 20 ثانية من تناولها ويستمر مفعولها لمدة ساعتين الى 3 ساعات كما يطلق عليها حبوب الهلوسة وحبوب الفيل الأزرق لها تأثير كيميائى على المخ والهرمونات الموجودة داخل جسم الإنسان مما يسبب له حالة من الاغماء والشعور باشياء غير موجودة فى الواقع.
وتعتبر حبوب الفيل الازرق من أخطر العقاقير المخدرة الموجودة في العالم حيث صنف الخبراء مخدر الفيل الازرق أشد المخدرات الموجودة ولها أضرار جسيمة تؤثر على الجسم بشكل تلقائي فهي تصيب الجسم بأمراض خطيرة ومزمنة جدا من الصعب الشفاء منها نظرا لخطورتها.
وتتكون تركيبة حبوب الفيل الازرق من ثنائي ميثيل تريبتامينوهي عبارة عن مجموعة من البلورات وفي الأساس مخدر الفيل الازرق dmt يعتبر من ضمن مجموعة حبوب الهلوسة فهي تؤثر بشكل مباشر على مستقبلات المخ لذلك يكون تأثيرها ضار جدا على المخ والسلوكي فتوجد فيها نخبة مميزة من الأطباء المتخصصين.
وكانت نيابة النزهة برئاسة المستشار اسماعيل حفيظ امر بحبس صيدلانية وايداعها مستشفى الامراض العقلية والنفسية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة بعد اعطاء ابنتها الصغيرة كمية كبيرة من حبوب الفيل الارزق فى كوب عصير وتناولها هى كمية اخرى بقصد الانتحار بسبب مشاكل مع طليقها.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن الام المتهمة تعانى من بعض الامراض النفسية التى اصيبت بها مؤخرا بعد انفصالها عن زوجها وتهديده الدائم لها بضم حضانة طفلتها المجنى عليها له بعد زواجها من اخر.
وتبين ان الام المتهمة قامت بشراء كمية كبيرة من حبوب الفيل الارزق " الهلوسة " وتوجهت الى منزلها ووضعت كمية من الحبوب فى كوب عصير وتناولته الطفلة الصغيرة حتى لفظت انفاسها الاخيرة بينما تناولت الام كمية وفقدت الوعى بعدها وبعد افاقتها اكتشفت وفاة طفلتها واعترفت الام فى التحقيقات أنها اصيبت بحالة نفسية سيئة بسبب تهديدات طليقها لها مما جعلها تتردد على الاطباء النفسيين وقبل الحادث أحضرت كمية كبيرة من حبوب الفيل الازرق وتناولتها واعطت كمية كبيرة لابنتها كاميليا فى كوب عصير التى فارقت الحياة لكنها لم تكن تقصد قتلها لكن حبها الشديد لها جعلها ترتكب الجريمة واصيبت بعدها بحالة اغماء وتبين بعدها ان ابنتها توفيت.
وكان المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا بوصول طفلة كاميليا 4 سنوات مصابة بحالة اغماء وتوفيت قبل اسعافها تبين من التحريات ان الام مطلقة منذ فترة وتعمل صيدلانية، ولديها طفلة ٦ سنوات، وتزوجت من آخر الا أنها تعاني من مرض نفسي وتتلقى العلاج منه وبضبط الام قررت أنها وضعت أدوية علاجها النفسي، لطفلتها خلال تناولها العصير، لتصاب بغيبوبة وتلقى مصرعها فى الحال.