مطرب «ملطشة القلوب»: أنا من أسيوط وخريج زراعة.. فيديو

استقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي المطرب مصطفى شوقي، بالتصفيق الحار والصفير، مطالبا شوقي بغناء أغنية «يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب».



وقال شوقي خلال برنامج «معكم»، مع الإعلامية «منى الشاذلي»، المذاع على فضائية « سي بي سي»، إنه عقب نجاح الأغنية «اتخطف» على حد تعبيره، منوها بأهن سمع الأغنية قبل غنائها عشرات المرات ثم انبهر بنجاحها الكبير وانتشارها بين الناس.



وأوضح شوقي، أنه يعمل منذ فترة كبيرة في الوسط الفني لكنه خريج كلية الزراعة، وتعلم الغناء في فريق الجامعة.



وأكد أنه من محافظة أسيوط، لكنه عاش 18 عاما من عمره في الكويت بحكم عمل ابيه هناك، مشيرا الى ان حلمه في النجاح والشهرة تأخر كثيرا لكنها ارادة الله.



وأشار شوقي الي أنه حصل في الماضي على فرص ولم تحقق وحصل الان على فرصة وتحققت، مرددا: « أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد».