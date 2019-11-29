حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مجوهرات وأجهزة من شقة صاحب شركة بـ15 مايو

قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة مجوهرات وأجهزة من شقة صاحب شركة ب١٥ مايو .



وكانت نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط لصين سرقا مجوهرات وأجهزة من شقة صاحب شركة ب١٥ مايو .



أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمنطقة مجاورات المرحلة الثانية ـ دائرة القسم تمكن من ضبط عاطلين وبحوزتهما حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية عبارة عن ( 9 دلاية ، 2 حلق ، أنسيال ، 4 مشبك " رابطة عنق " ) وهاتف محمول وكاميرا ديجيتال وساعة يد وماكينة حلاقة كهربائية وعتلة حديدية .



واعترفا بسرقة المضبوطات من داخل مسكن صاحب شركة للخدمات الجمركية بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأقر الأول بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع