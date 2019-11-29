تركي آل الشيخ يكرم لاعبي الهلال في احتفالية الفوز ببطولة آسيا.. فيديو

كرم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، رموز نادي الهلال في الحفل الذي أقيم احتفالا بتتويج الهلال ببطولة أندية آسيا.



واستقبل تركي آل الشيخ كلًا من الأمير الوليد بن طلال، والأمير خالد بن محمد، والأمير عبدالله بن مساعد، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن تركي، والأمير أحمد بن سلطان.



يأتي إعلان المستشار تركي آل الشيخ، عن الحفل الضخم احتفاء بفوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا؛ بعد تمكنه من هزيمة أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد على أرضه في طوكيو، في مباراة الإياب للبطولة، واستحقاقه لقب زعيم قارة آسيا.



وشهد الحفل تواجد المطرب السعودي راشد الفارس، الذي قام بالغناء لفريق الهلال، كما حضر الحفل الفنان السعودي محمد عبده، إضافة إلى الفنان حسين الجسمي .



وكان الهلال السعودي حسم مباراة الذهاب بالعاصمة السعودية "الرياض"، أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدف نظيف، بتوقيع اللاعب أندريه كاريلو من ضربة رأسية.



وبهذه النتيجة تأهل الهلال السعودي إلى كأس العالم للأندية ليواجه الترجى التونسى، ممثل أفريقيا في أول مباراة بالبطولة.



