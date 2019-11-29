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أخبار العالم

العراق.. ارتفاع عدد ضحايا النجف إلى 15 قتيلا و400 جريح

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ارتفع عدد ضحايا المظاهرات، الخميس، في محافظة النجف، إلى 15 قتيلًا و400 جريح جراء إطلاق النار على المحتجين.

ونقلت شبكة "رووداو" الكردية عن مصادر أمنية قولها: " مستشفى الحكيم في مدينة النجف استقبل 10 شهداء فيما يوجد 5 شهداء في مستشفى الصدر والعدد في تزايد لأن هنالك الكثير من الحالات الحرجة"، لافتة إلى "سقوط أكثر من 400 جريح جراء إطلاق النار على المتظاهرين في النجف الخميس.

وأضافت المصادر أن "مصرف الدم في حي ميسان في النجف بحاجة إلى متبرعين بالدم مع تزايد أعداد الضحايا"، في الوقت الذي دعت فيه الحكومة المحلية موظفي دوائر المحافظة ومنتسبي القوات الأمنية ومواطنيها إلى التبرع بالدم وللفصيلة السالبة في مصرف الدم.

ومساء الخميس، وجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة تحقيقية في الأحداث التي شهدتها محافظتا ذي قار والنجف، والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.

يأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات العارمة في محافظات الجنوب العراقي، لا سيما كربلاء والنجف وذي قار، الذي خلف خلال الأيام القليلة الماضية عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقطع محتجون عددا من الشوارع الرئيسية والتجارية وسط كربلاء، ومنها شارع الضريبة وشارع الإسكان وشارع الجاير وشارع السناتر.

ولليوم الثاني على التوالي، تموج مدينة النجف جنوبي العراق بمظاهرات حاشدة، فيما شهدت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، تطورات درامية، الخميس، بسقوط 32 قتيلا وإصابة أكثر من 225 آخرين في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، في واحد من أعنف أيام الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي.
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