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مرأة

بفستان لافت .. بوسي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:47 ص
بوسي
بوسي
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة والمطربة الشعبية بوسي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.

خطفت بوسي الأنظار فى الصور بإطلالة لافتة من اختيار الاستايلست Carole Bou Khaled، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون النبيتي اللامع.

تميز فستان الفنانة بوسي بأنه من أنامل مصمم الأزياء Sadek Majed، وكشف التصميم عن قوامها الرشيق بالإضافة إلى شق من الجانب كشف عن ساقيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

ووضعت لها خبيرة التجميل Salwa Atallah مكياجا صارخا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتى، واعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف ‏جورج المندلق.
بفستان لافت .. بوسي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها
بفستان لافت .. بوسي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها
بفستان لافت .. بوسي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها
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