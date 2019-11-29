بفستان لافت .. بوسي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة والمطربة الشعبية بوسي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.





خطفت بوسي الأنظار فى الصور بإطلالة لافتة من اختيار الاستايلست Carole Bou Khaled، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون النبيتي اللامع.





تميز فستان الفنانة بوسي بأنه من أنامل مصمم الأزياء Sadek Majed، وكشف التصميم عن قوامها الرشيق بالإضافة إلى شق من الجانب كشف عن ساقيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.



