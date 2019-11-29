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مرأة

نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:33 ص
نرمين الفقى
نرمين الفقى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نرمين الفقى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال ظهورها فى إحدى المناسبات برفقة أصدقائها.

تألقت نرمين الفقى فى الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تميزت بصيحة الكاروهات التي تسيطر على أزياء شتاء 2020، و نسقت معها بلوزة باللون الأسود.

وانتعلت نرمين الفقى بوت متوسط الطول باللون الأسود وكان مزين بالريش، فيما ارتدت شراب طويل باللون الأسود الشفاف"كولون".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نرمين الفقى على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها و تزينت ببعض المجوهرات و الأكسسوارات الأنيقة.
نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
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