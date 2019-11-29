بجوائز قدرها مليون و100 ألف جنيه .. تفاصيل مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وكل قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،على رعاية مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم السابعة والعشرين والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 13 فبراير 2020م.



وتضم المسابقة الفروع التالية :

الفرع الأول :

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده ، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا) .



الفرع الثاني :

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا.



الفرع الثالث :

حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية .



الفرع الرابع :

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة ( للجنسين تحت 12سنة ) .



وتقدر قيمة الجوائز المالية بنحو مليون ومائة ألف جنيه على النحو التالي :

الفرع الأول :

الفائز الأول 180 ألف جنيه .

الفائز الثاني 140 ألف جنيه .



الفرع الثاني :

الفائز الأول 150 ألف جنيه .

الفائز الثاني 130 ألف جنيه .



الفرع الثالث :

الفائز الأول 150 ألف جنيه .

الفائز الثاني 130 ألف جنيه .



الفرع الرابع :

الفائز الأول 120 ألف جنيه .

الفائز الثاني 100 ألف جنيه .



ومن المقرر أن يتم تكريم أوائل الفائزين في المسابقة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر 1441هــ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.