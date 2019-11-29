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ثقافة

عوني عبد الرؤوف رئيسا شرفيا للنقابة العامة لـ اتحاد كتاب مصر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:28 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلن الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن اختيار مجلس إدارة النقابة الدكتور عونى عبد الرؤوف، رئيسًا شرفيًا للاتحاد لمدة عام اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2019.

وأوضح عبد الهادى، أن هذا التقليد السنوى وللعام الرابع على التوالى، يأتى تكريمًا من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لإحدى قامات مصر الثقافية والفكرية والإبداعية الكبرى، وسيحتفل الاتحاد بتسليم درع الاتحاد الخاص بهذه المناسبة إلى الرئيس الشرفى الجديد.

كما وجه الدكتور عونى عبد الرؤوف، الشكر للدكتور والمفكر علاء عبدالهادى، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ولأعضاء مجلس الإدارة.

وعونى عبد الرؤوف (1 سبتمبر 1929) هو المدير العربي السابق للمدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة، والعميد السابق لكلية الألسن جامعة عين شمس، وعضو سابق فى لجنة الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، مقرر لجنة قطاع الآداب العليا لفحص بيانات المتقدمين لقوائم المحكمين وعضوية اللجان العلمية العاشرة (2008م - 2011م) بالمجلس الأعلى للجامعات، حصل من قبل على جائزة فريدرش ريكارت من ألمانيا 1986 م، جائزة جامعة عين شمس التقديرية2000 م، جائزة اتحاد الكتاب المصري في مجال دراسات الاستشراق وشهادة تقدير2003م.

ومن أهم مؤلفاته: " قواعد اللغة العبرية (1969)، فردريش ريكرت .. عاشق الأدب العربي (1974)، بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف (1976)، القافية والأصوات اللغوية (1977)، جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة (2004، 2006)، تاريخ الترجمة العربية بين الشرق العربي والغرب الأوربي (2008).
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