رواد الأعمال العرب: مصر استطاعت العبور من النفق المظلم بخطة الرئيس الاقتصادية

ثمَّن المشاركون في مؤتمر «رواد الأعمال العرب»، بخطة الإصلاح الاقتصادية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتمد على النهوض الاقتصادي مع التعمير والبناء والنهوض العلمي والرعاية الطبية.



جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الدولي الإقليمي بالإسكندرية لاتحاد رواد الأعمال العرب، وفعاليات جدول أعمال منتدى قمة مجموعة الثمانية AFG8-SUMMIT، في دورتها العمومية على المستوى الاستثماري، تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومشروع 2030، برئاسة الدكتورة غادة خليل رئيس المشروع بالوزارة، ومشاركة سفراء ودبلوماسيين ووفود عربية وأفريقية.



قال المهندس ياسر شحاتة، عضو مؤسس بالاتحاد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أهمية الشباب في بناء الأمة فهم الكنز الحقيقي لأى دولة، لافتًا إلى انه يعمل على اعادة بناء شبابها لتحقيق هذا النهوض الاقتصادي للحق بركب التطورات الاقتصادية العالمية والتي تعتمد على العنصر البشري.



وأضاف، خلال المؤتمر: "ان لم تحسن الدولة تأهيل الشباب فسوف تتحول هذه الكتلة إلى عبء على الاقتصاد المصري، فسعت الدولة لترسيخ المفاهيم الحديثة مثل التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة والتحول الرقمي".



وأشار إلى ان مصر قطعت شوطا كبيرا في سبيل تعميق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية والتنموية، فجاءت توجيهات الرئيس السيسي ببذل كافة الجهود لتسريع وتيرة التعاون بين مصر وأشقائها العرب، فكانت رؤيته نحو البناء والتنمية المستدامة لتوسيع حجم الاقتصادي.



وأكد على ضرورة محاربة الفساد والاهتمام بالعنصر البشري لتكون من ضمن الأهداف والتوجه نحو التنمية ما جعل مصر لاعبا فاعلًا في المنطقة وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والتخطيط المستقبلي لذلك، حيث قامت بتنفيذ برنامجًا يهدف لتحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية فحققت نمو اقتصادى ليسجل 5.6% مدفوعا باستثمارات القطاع الخاص.



وقال المستشار محمد بهلول، من دولة الجزائر، إننا نسعى لتحقيق أقصى مفاهيم السلام العالمي وعدم وجود عنف فى العالم، فيومًا بعد يوم تتعدد مشكلات البلدان العربية والافريقية، وارتفعت معدلات النزوح فوصلت لـ60 بالدول النامية و83% بالدول التى تشهد أزمات سياسية.



وشدد على ضرورة ايجاد حلول ايجابية لمواجهة كافة الازمات، منوهًا إلى ان مصر استطاعت العبور من النفق المظلم بقيادة مخلصة لرئيسها عبدالفتاح السيسي، ونأمل فى وطن عربي موحد يقوده تنمية موسعة واستثمارات ترفع الشأن العربي.