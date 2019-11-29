عاشق للحضارة المصرية .. رحلة رئيس المجر وأسرته من الهرم إلى سقارة

استقبلت منطقتا آثار الهرم وسقارة اليوم الجمعة يانوش أدير رئيس جمهورية المجر وزوجته وابنته والوفد المرافق له.



وقال أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، ان الزيارة في منطقة اهرامات الجيزة استغرقت قرابة الثلاث ساعات،وشملت الهرم الأكبر من الداخل و متحف مركب خوفو وتمثال ابو الهول ومنطقة البانوراما.



وابدى رئيس جمهورية المجر إعجابه الشديد بطريقة بناء الهرم، متسائلًا عن عدد العمال الذين قاموا ببنائه و عدد الأحجار التي تم استخدامها فيه، وكيفية نحت التابوت الجرانيتي الخاص بالملك خوفو و الموجود بحجرة الدفن الخاصة به.



ثم توجهت الزيارة الى متحف مركب خوفو، وقام محيي الدين بشرح طريقة تجميع المركب ومراحل ترميمها، كما ابدى الرئيس الضيف انبهاره بضخامة تمثال ابو الهول وطريقة نحته، وشغفه لمعرفة تاريخ هذا التمثال، وهو ما قام محيي الدين بالاجابة عنه وعن مراحل الترميم التي تمت به ومشروع تخفيض منسوب المياة الجوفيه أسفله.



واشار محيي الدين، إلى أن الرئيس قد حرص على زيارة كل المزارات الأثرية بالمنطقة،نظرًا لحبه الشديد للحضارة المصرية، كما تم التقاط الصور التذكارية في مختلف المناطق وكذلك منطقة البانوراما.



ومن جانبه قال صبري فرح مدير عام آثار سقارة، أن زيارة الرئيس الضيف وحرمه وابنته والوفد المرافق لهم تضمنت ايضا منطقة سقارة الاثرية، حيث زاروا الهرم المدرج ومقبرة ايدوت ومقبره مِحو ومتحف ايمحتب بسقارة.



وأوضح فرج، أن رئيس المجر قد أبدى انبهاره بناء المجموعه الجنائزيه للهرم المدرج للملك زوسر وجمال وروعه النقوش بالمقابر وألوانها.



كما أبدى اعجابه بروعة الباب الوهمي الخاص بمقبرة محو الذي كان يشغل منصب وزير بالإضافة الي القطع المعروضة بمتحف ايمحتب ومومياء مرنرع.