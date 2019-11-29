بالخشب وبين السحاب.. شاب يعرض على حبيبته الزواج بطريقة مجنونة .. فيديو



وكان صاحب هذه الفكرة هو صديق "ويلسون" الطيار، قال كريس كونلي ، قائد الطائرة: "كان ريان يناقش أفكارًا حول ارتباطه وعرضت أن آخذهم في الطائرة ويعرض طلبه عليهم من فوق السحاب".





لم تعد عروض الزواج تقدم والرجل يجلس على إحدى ركبتيه مقدمًا خاتم الزفاف وسؤاله لحبيبته، فقد تطور الأمر كثيرًا وأصبح هناك طرق عدة ومختلفة وتتسم بالجنان لهذا السؤال الذي يترتب عليه مستقبل الثنائي معًا، وفي هذا السياق قرر شاب أن يعرض الزواج على حبيبته من فوق سابع سما.قام ريان ويلسون ، من لويسبورت بولاية كنتاكي ، بعمل لافتة ضخمة كتب عليها "تتجوزيني؟" في حديقة منزله بقطع من الخشب، فيما اصطحب حبيبته "شونا" في رحلة على متن طائرة تمهيدًا لطرح السؤال عليها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وبعد أن ركب الثنائي الطائرة وصعد في السماء فوق المنزل، طلب "ويلسون" من "شونا" ان تنظر على المنزل من النافذة، لتجد الكلمة المكتوبة بالألواح الخشبية، ليثير السؤال دهشتها وإعجابها الشديد.وبينما هي تستدير لتعبر عن فرحتها ، كان "ويلسون" قد أخرج خاتم الخطبة من جيبه، فما كان أمام "شونا" سوى أنها توافق على الطلب،فقالت :"موافقة"، وكشف الطيار كريس كونلي الذي كان يقود الطائرة ويشاركهم اللحظات ارومانسية الرائعة:"لم يكن لدى شونا أي فكرة عما سيحدث في هذه الرحلة ورد فعلها لا يقدر بثمن".