ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بالخشب وبين السحاب.. شاب يعرض على حبيبته الزواج بطريقة مجنونة .. فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:57 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
لم تعد عروض الزواج تقدم والرجل يجلس على إحدى ركبتيه مقدمًا خاتم الزفاف وسؤاله لحبيبته، فقد تطور الأمر كثيرًا وأصبح هناك طرق عدة ومختلفة وتتسم بالجنان لهذا السؤال الذي يترتب عليه مستقبل الثنائي معًا، وفي هذا السياق قرر شاب أن يعرض الزواج على حبيبته من فوق سابع سما.

قام ريان ويلسون ، من لويسبورت بولاية كنتاكي ، بعمل لافتة ضخمة كتب عليها "تتجوزيني؟" في حديقة منزله بقطع من الخشب، فيما اصطحب حبيبته "شونا" في رحلة على متن طائرة تمهيدًا لطرح السؤال عليها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد أن ركب الثنائي الطائرة وصعد في السماء فوق المنزل، طلب "ويلسون" من "شونا" ان تنظر على المنزل من النافذة، لتجد الكلمة المكتوبة بالألواح الخشبية، ليثير السؤال دهشتها وإعجابها الشديد.

وبينما هي تستدير لتعبر عن فرحتها ، كان "ويلسون" قد أخرج خاتم الخطبة من جيبه، فما كان أمام "شونا" سوى أنها توافق على الطلب،فقالت :"موافقة"، وكشف الطيار كريس كونلي الذي كان يقود الطائرة ويشاركهم اللحظات ارومانسية الرائعة:"لم يكن لدى شونا أي فكرة عما سيحدث في هذه الرحلة ورد فعلها لا يقدر بثمن".

وكان صاحب هذه الفكرة هو صديق "ويلسون" الطيار، قال كريس كونلي ، قائد الطائرة: "كان ريان يناقش أفكارًا حول ارتباطه وعرضت أن آخذهم في الطائرة ويعرض طلبه عليهم من فوق السحاب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج

سلم على الحجج والأعذار.. سياسي يعرض الزواج على حبيبته في مجلس النواب

ترشيحاتنا

الصحة تحذر من تشغيله لمضاد حيوي.. مستند

رد عنيف | أول تعليق من أمينة كرم مطربة طيور الجنة بعد خلع الحجاب

محمد النني على أعتاب ناد كبير في إسبانيا

عاشق للحضارة المصرية .. رحلة رئيس المجر وأسرته من الهرم إلى سقارة

مصطفى محمد يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل مواجهة مازيمبي

تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة في الفترة القادمة.. الحكومة ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشق للحضارة المصرية .. رحلة رئيس المجر وأسرته من الهرم إلى سقارة

ختام دورة مدربات كرة القدم تحت إشراف الاتحاد النرويجي غدا

تهنئة مثيرة للجدل.. ميلانيا ترامب تتعرض لهجوم شديد