شاهد.. محمد إمام يوجه رسالة خاصة للشباب

وجه الفنان محمد امام رسالة للشباب وذلك من خلال صورة، نشرها عبر حسابه على "إنستجرام".وظهر محمد امام في الصورة وهو يرتدي نظارة "شمس" جالسا في سيارته.وعلق محمد امام علي الصورة :" كل ما تحس بيأس افتكر انت بقيت فين دلوقتي افتكر كل التحديات اللي واجهتها ، كل الحروب اللي كسبتها، وكل المخاوف الي اتغلبت عليها".ومن ناحية اخري ينتظر محمد امام عرض فيلم لص بغداد المقرر رضه في شهر يناير المقبل.فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث.فيلم "لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى اطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، ومن المقرر عرضه في يناير 2020.