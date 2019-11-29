بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص ونقل بالوادي الجديد

أصيب 11 شخصا، في حادث تصادم سيارتين "ميكروباص وربع نقل" بمدخل مدينة باريس، في محافظة الوادي الجديد.



وتلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة، يفيد بإصابة 11 شخصا في حادث تصادم.



وأوضح الإخطار، أن الحادث نتج عنه إصابة كل من "أحمد وصفى عابد، محمود عزت فؤاد، أحمد علاء الدين، أميرة معوض حسين، محمد عاطف عجب، أحمد عصمت حسانين محمد طارق حسين، محمد محى الدين فؤاد، محمود محمد حسين، إسراء محمود سيد، أحمد محمود شتيوى".



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج اللازم.



وجار تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.