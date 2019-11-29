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أخبار العالم

مقتدى الصدر يطالب باختيار رئيس حكومة جديد بانتخابات شعبية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:07 م
زعيم التيار الصدري
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
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أحمد محرم
ذكرت قناة «سكاي نيوز» أن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر طالب باختيار رئيس جديد للحكومة العراقية عن طريق انتخابات شعبية، وليس باقتراع نواب البرلمان كما هو متبع في النظم البرلمانية.

وأعلن رئيس الوزراء العراق عادل عبد المهدي اليوم عن نيته تقديم طلب رسمي للاستقالة إلى مجلس النواب، استجابة لدعوة المرجع الديني الأعلى في البلاد، علي السيستاني.

ودعا عدد من القيادات البرلمانية في العراق، مجلس النواب، إلى عقد جلسة طارئة لسحب الثقة من الحكومة وإقالتها؛ حيث طالب رئيس الوزراء العراقي السابق ​حيدر العبادي​ بجلسة برلمانية غدا لإقالة الحكومة كلها.

واغتال مسلحون الناشط حيدر اللامي، اليوم الجمعة، وسط محافظة ميسان العراقية، فيما ذكرت مصادر أن حصيلة ضحايا أحداث النجف بلغت 16 قتيلا و500 جريح، وشهد العراق مقتل أكثر من 400 شخص منذ بدء الاحتجاجات في العراق.

وأمر مجلس القضاء الأعلى، بتشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين، خلال اليومين الماضيين.

ووجَّه المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، رسالة بعد مقتل العشرات أمس في محافظتي الناصرية والنجف، مؤكدا حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح، منددا بالهجمات التي حدثت على المحتجين.

ووفقًا لـ السومرية نيوز العراقية، قال ممثل المرجع الديني أحمد الصافي نيابة عنه، إن السيستاني يحث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية الحراك والابتعاد عن العنف، مشيرا إلى أن تأخر الاستجابة لمطالبهم سيكلف البلاد ثمنا باهظا.
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